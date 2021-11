Weinmann investe R$ 1,3 milhão em unidade na avenida Farrapos

O Weinmann inaugurou, nesta quarta-feira, um novo laboratório em Porto Alegre, a unidade Weinmann Farrapos, localizada na zona norte da Capital. Com investimento total superior a R$ 1,3 milhão, o laboratório terá como principais destaques de atuação a realização de exames de urgência, com obtenção de resultados em até quatro horas, e o foco no atendimento infantil, além de oferecer diversas opções de exames e testes ao público. A unidade, primeira inaugurada pela rede em Porto Alegre após o início da pandemia, já está em plena operação.

“Em 2020 a nossa demanda de atendimentos inicialmente diminuiu muito, mas aos poucos foi preenchida pelos atendimentos da Covid-19. Em 2021 começou a ter uma retomada em patamares até maiores do que pré-coronavírus, e agora nesse novo momento estamos inaugurando esse novo laboratório”, comenta Patrícia Maeda, diretora executiva de Negócios de Medicina Diagnóstica do Grupo Fleury, que detém as marcas Weinmann e Serdil no Rio Grande do Sul.

O Weinmann Farrapos será a terceira unidade da rede na Capital a oferecer a possibilidade de realizar exames clínicos e de imagem em um mesmo ambiente, agilizando o atendimento e a verificação dos resultados. No laboratório, os pacientes poderão fazer testes laboratoriais, genéticos, ecografias e exames para a detecção de Covid-19.

“Essa combinação de realização de exames clínicos e de imagem é uma mudança do Weinmann, pois desejamos ser um provedor completo de soluções diagnósticas. Queremos trazer esse conceito de ‘one stop spot’, onde a pessoa pode suprir todas as suas necessidades em um lugar só”, complementa Patrícia.

O novo laboratório da rede também tem como novidade o lançamento do Weinmann Kids, um setor de atendimento especialmente destinado ao público infantil. O serviço terá um espaço inteiramente dedicado a essa faixa etária, incluindo assessoria pediátrica e equipe técnica especializada na área.

“As crianças precisam de um olhar especial, pois necessitam muito obter resultados de exames acelerados. Queremos processar os resultados dos exames em até quatro horas nessa unidade, e essa velocidade, especialmente no tratamento do público infantil, tem um valor muito grande” afirma Patrícia.

O Weinmann Kids será um serviço permanente de toda a rede. Inaugurado neste novo laboratório, que já está devidamente ambientado a esse conceito, aos poucos passará a fazer parte de todas as outros unidades do grupo no estado.