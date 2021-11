Marcopolo registra lucro líquido de R$ 107,1 milhões no terceiro trimestre

A fabricante de ônibus Marcopolo, sediada em Caxias do Sul, obteve lucro líquido de R$ 107,1 milhões no terceiro trimestre de 2021, revertendo prejuízo de R$ 57,4 milhões registrado no mesmo período de 2020. Já o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) alcançou R$ 95,1 milhões entre julho e setembro de 2021, revertendo o prejuízo de R$ 23,8 milhões no terceiro trimestre do ano passado.As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (3).

A receita líquida somou R$ 757,6 milhões, redução de 9,4% ante o terceiro trimestre de 2020. As maiores quedas foram nas receitas no Brasil (-21,7%) e nas exportações brasileiras (-49,6%).

As operações internacionais da Marcopolo foram o destaque positivo no terceiro trimestre. A companhia teve crescimento de vendas em praticamente todas as operações no exterior, que alcançaram R$ 284,7 milhões, contra R$ 164,0 milhões no terceiro trimestre de 2020, um aumento de 73,6%. Já a produção nos mercados externos somou 696 unidades, quase o dobro do volume produzido no terceiro trimestre do ano passado.

"A Marcopolo Argentina manteve produção acelerada de urbanos, entregando resultados consistentes, que devem aumentar no quarto trimestre. A Marcopolo África do Sul conseguiu atingir o ponto de equilíbrio a partir da reestruturação da operação, também com perspectivas positivas para os próximos trimestres. A Marcopolo China mostra retomada gradual de vendas, inclusive com a abertura de novos mercados.", afirma José Antonio Valiati, CFO e Diretor de Relações com Investidores da Marcopolo.

Já a produção total da Marcopolo atingiu 2.210 unidades no período, 35,4% inferior ao terceiro trimestre do ano passado. Segundo a empresa, os resultado no Brasil foram impactados pela concessão de férias coletivas, motivadas pela falta de componentes eletrônicos que afeta o setor automotivo. A produção consolidada da companhia foi de 2.210 unidades no terceiro trimestre de 2021, sendo 1.514 unidades no Brasil, um volume 50,6% inferior ao mesmo período de 2020.