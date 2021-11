Pandemia estimula busca por atendimento domiciliar e leva à expansão de home care

A pandemia de Covid-19 tem levado muitos brasileiros a procurar pelo serviço de atendimento médico domiciliar como alternativa ao sistema convencional de saúde. O Núcleo Nacional de Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar (Nead) aponta em seu censo 2019/2020 um crescimento de 15% no mercado de home care e de 35% no número de pacientes atendidos. Os números da entidade revelam ainda que o número de estabelecimentos especializados teve incremento significativo, passando de 676, em junho de 2018, para 830 em dezembro de 2019, um acréscimo de 22,8%.

O aquecimento do mercado de atenção domiciliar aliado ao envelhecimento da população também levou à expansão de empresas que já atuavam no ramo. A mais recente Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estística) revela que o número de brasileiros com mais de 60 anos superou os 30 milhões em 2017 e a tendência é que o envelhecimento da população acelere. A previsão é que, até 2031, o número de idosos supere o de crianças e adolescentes de zero a 14 anos no País.

Atenta ao aumento da demanda e ao crescimento de potenciais clientes, a gaúcha ACG Home Care, uma das mais antigas do setor no País, em atividade desde o ano 2000, lançou seu programa de franquias, com inauguração da primeira unidade em julho deste ano, em Caxias do Sul. Em outubro, a ACG decidiu ultrapassar as fronteiras e estabeleceu a segunda franquia em Blumenau, em Santa Catarina.

O diretor comercial da marca, Alexandre Pires, e os sócios catarinenses André Roeder de Lima e Monique Müller de Lima, acreditam que a experiência irá despertar o interesse de outros investidores no estado vizinho. Em apenas um mês de atuação em Blumenau, a unidade já atende a 12 pacientes particulares. Além disso, a ACG está em negociação com possíveis franqueados em Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e São José dos Campos (SP).

Pires, Lima e Monique comemoram marca de 12 clientes particulares em apenas um mês. ACG Home Care/Divulgação/JC

O diferencial do negócio, diz Pires, é o sistema enxuto montado na casa do cliente, o que reduz o custo de investimento. “Vimos uma oportunidade de expandir ao prestar um serviço mais em conta, uma vez que os custos mais elevados são para a montagem da farmácia, e este serviço fica centralizado na sede da empresa, em Porto Alegre, disponível aos franqueados”, explica o executivo. A estrutura para home care, segundo determinações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), deve seguir os padrões das farmácias hospitalares, o que representa um investimento extra.

Como a distribuição dos medicamentos é realizada pelo franqueador para todos os parceiros do País, os investidores não precisam arcar com o investimento. Além disso, ao negociar em maior quantidade com as indústrias de medicamentos e de itens da área da saúde, há um ganho importante na redução dos preços. “Uma caixa com 100 luvas que custa R$ 50,00 sai por R$ 46,00 em função da escala”, exemplifica Pires, ao destacar que os produtos tiveram reajustes significativos desde o começo da pandemia. Para se ter uma ideia, no início de 2020, a mesma caixa com 100 luvas era comercializada a R$ 15,00.

As medidas permitem que o serviço também chegue com preços mais atrativos ao consumidor final e aos planos de saúde que contemplam este tipo de assistência. No caso de pacientes particulares, o preço médio é de R$ 7 mil por mês para 12h diárias de serviços nos sete dias da semana, e de R$ 13,7 mil mensais para atendimento 24h por dia.