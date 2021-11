Bolsas da Ásia fecham mistas, à espera de anúncio de política monetária do Fed

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira (3), com investidores demonstrando cautela antes de o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) anunciar sua decisão de política monetária, nas próximas horas.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto caiu 0,20%, a 3.498,54 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,30% em Hong Kong, a 25.024,75 pontos, e o sul-coreano Kospi se enfraqueceu 1,25% em Seul, a 2.975,71 pontos.

Por outro lado, o Shenzhen Composto, índice chinês de menor abrangência, teve alta marginal de 0,06%, a 2.393,60 pontos, e o Taiex subiu 0,33% em Taiwan, a 17.122,16 pontos.

Em Tóquio, não houve negócios hoje devido a um feriado nacional no Japão.

Mais tarde, às 15h (de Brasília), o Fed anuncia sua decisão de política monetária. Como já é amplamente esperado que o Fed detalhe como será o início do chamado "tapering" - processo de gradual redução de compras de ativos -, investidores deverão ficar mais atentos à perspectiva de futuras altas de juros.

Durante a madrugada, foram publicados novos dados de atividade de serviços da China. Pesquisa da IHS Markit/Caixin Media mostrou que o PMI de serviços chinês avançou de 53,4 em setembro para 53,8 em outubro. Como havia ocorrido com os números industriais, o dado contrastou com o PMI oficial de serviços, que caiu de 53,2 para 52,4 no mesmo período. Leituras acima de 50 indicam expansão de atividade.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, impulsionada pelos setores financeiro e minerador. O S&P/ASX 200 avançou 0,93% em Sydney, a 7.392,70 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.