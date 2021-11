Cautela da indústria freia lançamento de produtos para o fim de ano

Uma queda de 7% no Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial de outubro indica que a indústria não preparou muitas novidades para as vendas de fim de ano. Calculado pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, o índice ainda apresenta redução de 16,3% na comparação com outubro do ano passado. Já no acumulado entre janeiro e outubro ficou estável com relação ao mesmo período do ano anterior. No Rio Grande do Sul, a queda foi de 34,6% ano a ano e de 0,5% no acumulado.