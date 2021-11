Reservatórios enchem mais do que o esperado

Os reservatórios das hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste encheram mais do que o esperado em outubro, como reflexo das chuvas que caíram pelo País nas últimas semanas. A previsão é que o volume de chuvas continue acima da média em novembro.

Segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), o nível dos reservatórios dessas duas regiões, consideradas a caixa d'água do setor elétrico brasileiro, fechou outubro em 18,2%, 1,5 ponto percentual acima do registrado no fim de setembro.

No início de outubro, o ONS esperava que os reservatórios dessas regiões fechassem o mês em 12,8%. Com a chegada das chuvas, a previsão foi sendo revisada para cima. Na semana passada, era de 17,8%.

No Sul, o resultado do mês foi ainda melhor: alta de 23,4 pontos percentuais, com o nível chegando a 52% no fim de outubro. No início do mês, o ONS falava em 49,8%.

Em sua programação mensal da operação, o ONS vê manutenção do cenário de recuperação nas principais bacias em novembro. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o volume de chuvas deve chegar 106% da média histórica, elevando nível dos reservatórios para 18,7% no fim do mês. No Sul, com chuvas abaixo da média, o nível deve cair a 45,6%. O Nordeste também deve ter chuvas abaixo da média, fechando o mês com 35,9% da capacidade de armazenamento de energia, queda de 0,7 ponto percentual.

A melhora do cenário reduz os riscos de apagões por falta de capacidade de atender a demanda, mas especialistas vêm alertando que a operação do sistema ainda demanda atenção.