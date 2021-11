Gol oferece 460 voos diários em novembro, com retomada de rotas internacionais

A Gol anunciou nesta segunda-feira (1º) sua malha aérea para novembro, de 460 voos diários, avanço de 10% sobre outubro, com 552 saídas diárias em dias de pico.

Em novembro, haverá a retomada das operações da companhia em três importantes mercados internacionais: Montevidéu, no Uruguai (a partir de 3/11); Cancún, no México, e Punta Cana, na República Dominicana.

Para os feriados de Finados (2/11) e Proclamação da República (15/11), a aérea vai ofertar, no total, 210 voos extras.

No período de 28 de outubro a 3 de novembro, há um aumento de 48 voos na malha vigente, adicionando mais de 9 mil assentos nesses dias. Para suprir a demanda de 15 de novembro, são 60 voos especiais da Gol que resultam em 11 mil assentos complementares.

"A malha de novembro tem forte viés de retomada e supre não só destinos de lazer, muito procurados nesta época do ano, sobretudo no Nordeste, mas também o fluxo regional e interestadual relacionado às viagens de negócios, que igualmente vêm crescendo com o avanço da vacinação", afirma em nota o gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da Gol, Bruno Balan.