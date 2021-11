Bolsas da Europa fecham em alta com foco em temporada de balanços e impulso de NY

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, primeiro pregão de novembro, com o foco dos investidores na temporada de balanços. O impulso também veio do fechamento positivo em Nova York na sexta-feira (29). Ao longo da semana, o mercado vai acompanhar decisões de juros importantes, como as do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla me inglês) e do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Nesse contexto, o índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou o dia com ganhos de 0,71%, aos 478,87 pontos. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 registrou avanço de 0,71%, a 7.288,62 pontos.

"Foi um início de semana e mês positivo para os mercados da Europa, com o ímpeto do recorde de sexta-feira nos EUA e uma sessão decente na Ásia", comenta o analista-chefe de mercados da CMC Markets, Michael Hewson. O profissional da consultoria britânica destaca que o FTSE 100 está no maior nível em 20 meses.

As ações da petroleira BP, que divulga balanço corporativo nesta semana, subiram 2,31%, em meio à alta nos preços do petróleo. Os papéis da Ryanair, por sua vez, subiram 2,18%, após a companhia aérea registrar o primeiro lucro trimestral desde o começo da pandemia de Covid-19, no ano passado.

O Barclays, por outro lado, recuou 0,79%, na esteira da renúncia de seu CEO, Jes Staley. O executivo foi pressionado por reguladores britânicos em meio a revelações sobre sua relação com Jeffrey Epstein, financista condenado por abuso sexual e encontro morto em agosto de 2019 em um centro de detenção de Nova York.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX fechou com ganho de 0,75%, aos 15.806,29 pontos, mesmo após a divulgação das vendas do varejo da Alemanha, que recuaram 2,5% em setembro ante agosto, o que contrariou a estimativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam crescimento de 0,6% das vendas no período.

Em Paris, o índice CAC 40 avançou 0,92%, a 6.893,29 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB fechou em alta de 1,23%, aos 27.206,00 pontos.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 avançou 1,38%, a 9.182,60 pontos.

E, em Lisboa, o índice PSI 20 subiu 1,64%, a 5.826,31 pontos.