Diretor diz que Petrobras segue política de preços 'com firmeza'

O diretor de Comercialização e Logística da Petrobras, Cláudio Mastella, afastou nesta sexta-feira (29) qualquer dúvida em relação à política de preços de combustíveis da estatal, ao ser perguntado por analistas qual a atual situação dessa política e se pode ser modificada. "Seguimos com firmeza a política de preços, com base técnica e independente", afirmou, durante apresentação do resultado do terceiro trimestre da companhia, quando lucrou R$ 31 bilhões.