Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com balanços e dados no radar

Os mercados acionários da Europa tiveram pregão em geral negativo, ao longo desta sexta-feira (29), mas algumas praças conseguiram ganhar fôlego e terminar com ganhos. Balanços corporativos estiveram em foco, com investidores avaliando também indicadores da região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,07%, em 475,51 pontos. Na comparação semanal, o índice subiu 0,77%.

Na agenda de indicadores, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 2,2% no terceiro trimestre ante o anterior, acima da previsão dos analistas, de 2,0%. Já o PIB da Alemanha avançou 1,8% na mesma comparação, ante expectativa de alta de 2,1%, com a covid-19 e gargalos na oferta pesando, segundo o Commerzbank.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro, por sua vez, subiu 4,1% em outubro, na comparação anual, no maior nível desde julho de 2008. Segundo o Morgan Stanley, o Banco Central Europeu (BCE) deve ter um debate intensificado sobre a inflação, após esse dado.

A abertura europeia foi negativa, influenciada pela decepção com balanços mais fracos do que o esperado de Apple e Amazon nos Estados Unidos. Já no próprio continente, BNP Paribas subiu 0,77% e Air France-KLM, 3,12%, em Paris, após resultados que agradaram. O índice CAC 40, da bolsa local, fechou na máxima do dia, em alta de 0,38%, em 6.830,34 pontos. Na comparação semanal, o CAC 40 avançou 1,44%.

Em Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,16%, em 7.237,57 pontos, com alta semanal de 0,46%. Hoje, a ação da Glencore avançou 1,63%, oscilando no dia após a empresa informar que sua produção de cobre teve queda de 4,2% entre janeiro e setembro, na comparação com igual intervalo de 2020. Esteve ainda no radar a notícia de que o Reino Unido ameaçou retaliar a França, em meio a uma disputa sobre regras de pesca no pós-Brexit.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX registrou queda de 0,05%, a 15.688,77 pontos. Na semana, ele subiu 0,94%. Entre os papéis mais negociados do dia, Deutsche Telekom avançou 0,29% TUI recuou 0,79%. No caso dos bancos alemães, Deutsche Bank avançou 0,63% e Commerzbank, 2,30%.

Em Milão, o índice FTSE MIB teve baixa de 0,05%, a 26.875,96 pontos, com ganho semanal de 1,14%. Telecom Italia recuou 2,96%, na semana em que publicou balanço.

Na Bolsa de Madri, o índice Ibex 35 fechou em alta de 0,31%, em 9.053,50 pontos, após alternar entre ganhos e perdas. Na comparação semanal, ele avançou 1,65%. Santander subiu 1,09% e BBVA teve alta de 7,46%, este impulsionado após anunciar uma recompra de ações de 3,5 bilhões de euros.

Em Lisboa, o índice PSI 20 recuou 0,27%, a 5.732,03 pontos. Na semana, o índice recuou 0,73%, em meio a um impasse político que resultou na recusa do orçamento do governo pelo Congresso, o que deve levar a eleições antecipadas em Portugal.