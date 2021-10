Bolsas de NY fecham em alta, apoiadas por balanços corporativos

Os mercados acionários de Nova York retomaram nesta quinta-feira (28) a trajetória positiva recente, interrompida na quarta-feira, novamente apoiadas por resultados de empresas. Nesse quadro, o S&P 500 e o Nasdaq renovaram máximas históricas de fechamento. Além disso, investidores monitoraram indicadores e as negociações de medidas econômicas em Washington.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,68%, em 35.730,48 pontos, o S&P 500 subiu 0,98%, a 4.596,42 pontos, e o Nasdaq avançou 1,39%, a 15.448,12 pontos.

Entre ações em foco, Caterpillar subiu 4,06% após balanço. Também após resultados, Mastercard subiu em parte do dia, mas fechou em baixa de 0,80%. Já Facebook teve alta de 1,51%, no dia em que informou sobre a mudança no nome de sua controladora para Meta.

O Bank of America afirma em relatório que, com até agora cerca da metade de empresas emissoras com grau de investimento tendo publicado balanços, o lucro delas até agora ficou em média 12% acima das expectativas, com as vendas superando as projeções em 2,2%.

Entre os setores, o financeiro esteve entre os maiores ganhos hoje. JPMorgan subiu 1,51%, Goldman Sachs teve alta de 0,93% e Bank of America, de 1,57%. Entre outras ações importantes, Boeing subiu 0,60%, pple ganhou 2,50% e Amazon, 1,59%.

Na agenda de indicadores, o PIB dos EUA cresceu 2% no terceiro trimestre, abaixo da expectativa de analistas. Já os novos pedidos de auxílio-desemprego recuaram a 281 mil na semana, abaixo do esperado. Sobre o PIB, a Capital Economics comenta que problemas na oferta, o avanço da variante delta da covid-19 no período e menos estímulos pesaram no resultado, mas a consultoria projeta "alguma reação" no crescimento americano durante o quarto trimestre, com avanço de 3,0% do PIB.

Em Washington, continuam as negociações de medidas almejadas pelo governo do presidente Joe Biden. A Casa Branca publicou nesta quinta versão revisada de um de seus projetos, a agenda "Build Back Better", com a expectativa de que com isso possa ter apoio suficiente no Legislativo.