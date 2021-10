Cresce o número de lançamentos de imóveis na Capital

A taxa de velocidade de vendas (relação de unidades vendidas sobre a oferta total) de imóveis novos em Porto Alegre foi de 4,5% em setembro contra 4,7% do mês imediatamente anterior, conforme apurou o Panorama do Mercado Imobiliário - Porto Alegre, pesquisa elaborada mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-RS), em parceria com a Alphaplan - Inteligência em Pesquisas e a Órulo. O resultado demonstra que o setor continua aquecido. As unidades verticais representaram 87% do total negociado.

Em setembro foram vendidas 294 unidades com um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 422 milhões contra 280 unidades no mês anterior (agosto 2021) com um VGV de R$ 271 milhões. Quanto ao estágio da obra das vendas do mês, 41% foram de imóveis prontos, 35% em construção e 24% em lançamento.

Com 257 imóveis, as unidades verticais representaram 87% do total vendidos em setembro.