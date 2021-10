BC e Febraban realizam mutirão de negociação de dívidas entre 1º e 30 de novembro

O Banco Central (BC) informou nesta quinta-feira (28) que promoverá, junto com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Secretaria Nacional do Consumidor e o Senado Federal, o Mutirão da Negociação de Dívidas e Orientação Financeira entre os dias 1º e 30 de novembro. A iniciativa é voltada para pessoas físicas com dívidas em atraso com instituições financeiras cujas modalidades não contemplem bens dados em garantia do empréstimo.