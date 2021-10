Porto Alegre terá financiamento de US$ 152 milhões para Centro

A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério da Economia aprovou cofinanciamento de US$ 152 milhões para o município de Porto Alegre, por meio do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O anúncio ocorreu na segunda-feira (25), durante reunião da Cofiex, e foi divulgado ontem pela prefeitura.

A carta consulta aprovada pela Cofiex prevê investimentos no Centro Histórico, 4º Distrito e Orla do Guaíba, integrando o conceito de Centro Expandido. Os recursos garantirão financiamento para o programa Centro , coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) e para diversas outras iniciativas desenvolvidas na administração. "Recuperar as décadas de degradação do Centro Histórico e transformar o 4º Distrito demanda muito trabalho e alto investimento. A conquista desse recurso é magnífica. Mais um passo importante para o desenvolvimento de Porto Alegre", disse o prefeito Sebastião Melo.

O projeto está orçado em US$ 190 milhões, sendo US$ 91 milhões do BIRD, US$ 61 milhões da AFD e US$ 38 milhões de contrapartida do Executivo Municipal. Com o sinal verde, a prefeitura dará início à preparação do financiamento, fase estratégica dentro do processo necessário para a liberação dos recursos e que consiste em uma série de reuniões para a definição das prioridades dentro do escopo do projeto apresentado. A expectativa da Diretoria de Captação de Recursos e Programas de Financiamento é de que a assinatura do contrato ocorra em 12 meses.