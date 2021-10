General Motors tem queda anual em lucro e receita do terceiro trimestre

A General Motors registrou lucro líquido de US$ 2,420 bilhões no terceiro trimestre de 2021, abaixo do lucro de US$ 4,045 bilhões do mesmo período do ano passado. O lucro ajustado por ação, porém, ficou em US$ 1,52 e superou a estimativa de analistas consultados pelo FactSet, que esperavam ganho de US$ 0,98.

A receita da montadora no terceiro trimestre foi de US$ 26,779 bilhões, também abaixo do resultado do período em 2020, quando a empresa teve US$ 35,480 bilhões em ganhos brutos.

Em carta aos investidores, a diretora executiva da GM, Mary Barra, afirmou que o terceiro trimestre foi "desafiador" por conta da escassez global de chips semicondutores.

Ainda assim, a empresa elevou sua estimativa para o Ebit (lucros antes de juros e impostos) ajustado de 2021, da faixa de US$ 10 bilhões a US$ 11 bilhões para a de US$ 11,5 bilhões a US$ 13,5 bilhões.