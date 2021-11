Nutrire foca na exportação de ração pet e chega a 36 países

Equador, Costa Rica e Venezuela são os novos destinos para a exportação dos alimentos produzidos pela Nutrire, fabricante de ração para pets, em acordos fechados no último mês. A empresa, que nasceu há 20 anos em Garibaldi, divide a sua distribuição para 17 estados brasileiros e a demanda vinda da exportação, com a fábrica situada em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Atualmente, a Nutrire exporta 45% da sua produção para 36 países, conforme conta a gerente de exportação Giane Danielli. A fabricante é dona das marcas marcas Monello e Birbo.

Com produção de 20 mil quilos de ração por hora, os principais mercados internacionais, por volume, são Colômbia, Bolívia, Chile, Dubai e Arábia Saudita. A Colômbia é o maior distribuidor do alimento para os outros países, com 18% do que é produzido, chegando a uma média mensal de 1.300 toneladas. No continente asiático, a indústria é a única fornecedora de ração para a Arábia Saudita, chegando a 2.352 toneladas de alimentos ao ano. No país, a preferência é o alimento para felinos, que chega a 70% do que é vendido. Em 2012, eram apenas sete países atendidos pela marca. “Nesta época passamos por uma reestruturação interna para profissionalizar o atendimento a novos mercados, após isso, tivemos um crescimento exponencial”, conta a gerente.

Negociar com países distintos exige da empresa o envolvimento com as questões alfandegárias, os acordos bilaterais entre o Brasil e o lugar de destino, mas, principalmente, a questão sanitária. "Costumamos dizer que exportar alimentos para cães e gatos é infinitamente mais difícil que alimento humano", expõe Giane.

Além das especificidades da própria transação, há também a qualificação do potencial distribuidor que demonstra interesse em ser importador. Uma equipe da Nutrire visita de forma presencial para avaliar as condições estruturais e de mercado do interessado, e só assim o contrato é fechado. Para a empresa, em razão do câmbio, o mercado internacional tornou-se mais vantajoso. Apesar disso, executiva explica que a empresa luta para manter a indústria ativa no Brasil. “Temos como princípio sempre manter os mercados de atuação, independentemente da sua rentabilidade”.

Uma das adversidades enfrentadas também pela indústria está o aumento dos preços dos insumos. “Com 55% de alta nas matérias-primas de origem vegetal, como o milho, a soja, o arroz, foi inevitável o repasse do aumento ao consumidor final”, afirma. Assim como o peso da carga tributária embutida na esteira produtiva, que chega a 51,2%, e que deixa a empresa em desvantagem competitiva na comparação com outros exportadores como a Europa, que recolhe 18,5%, e os Estados Unidos, em 7%.