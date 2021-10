Azul retomará voos para Orlando, na Flórida, em dezembro

Estendendo a retomada de suas operações também para voos internacionais, a Azul anunciou nesta terça-feira (26) que voltará a voar para Orlando, na Flórida (EUA), em 1º de dezembro. As operações serão cumpridas diariamente com aeronaves modelo Airbus A330neo, com capacidade para até 298 clientes, conectando Campinas (SP) com Orlando.

As passagens para a rota já começaram a ser comercializadas em todos os canais oficiais da companhia.

"Orlando é um dos destinos mais procurados em nossa malha. Voltaremos a operar já visando a alta temporada de férias escolares no Brasil. Nossa operação doméstica já está maior do que antes da pandemia e, embora entendamos que a malha internacional vai demorar mais um tempo para ser totalmente recomposta, a retomada de mais um destino e o incremento de novos voos para os Estados Unidos nos deixa ainda mais conectados e fortalecidos", diz o vice-presidente de Receitas da Azul, Abhi Shah, em comunicado.

A reabertura de Orlando acontece após a flexibilização das regras de entrada de brasileiros nos Estados Unidos. As regras atuais para ingresso ainda permanecem as mesmas no país e só serão alteradas a partir de 8 de dezembro.

Considerando a malha internacional planejada para dezembro, a Azul deve operar até dois voos diários para os Estados Unidos, sendo um para Orlando e outro para Fort Lauderdale.