Petróleo fecha em alta com foco em restrição de oferta, apesar de dólar forte

O petróleo fechou em alta nesta terça-feira (26), com o foco dos investidores voltado para a crise energética que tem elevado o preço do barril recentemente. A demanda pela commodity aumentou com a reabertura econômica e também devido à escassez de gás natural no mercado. No entanto, a oferta não tem sido capaz de compensar a maior procura.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do WTI para dezembro subiu 1,06% (+US$ 0,89), a US$ 84,65 o barril, no maior nível desde 2014. O Brent para janeiro, que agora é o contrato mais líquido, avançou 0,56% (+US$ 0,48), a US$ 85,65 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

"Os preços do petróleo se fortaleceram hoje, à medida que o aperto no fornecimento global de energia e o aperto do mercado continuam a fornecer um coquetel de alta para o combustível", diz a analista Louise Dickson, da Rystad Energy.