Empresas de energia apresentam calendário das obras de linhas de transmissão e subestações

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) promoveu, nesta terça-feira (26), a segunda reunião do ano do Comitê de Planejamento Energético do RS (Copergs) de acompanhamento das obras de transmissão. Na ocasião, as empresas de energia vencedoras dos leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) números 04/2018, 02/2019 e01/2020, apresentaram seus cronogramas que envolvem projetos a serem finalizados nos próximos cinco anos.

As obras em andamento de Linhas de Transmissão (LTs) e Subestações (SE) somam 3,2 mil quilômetros de linhas, 8,8 gigavolt-ampere (GVA )de capacidade e R$ 6,5 bilhões em investimentos. Além da geração de empregos, os empreendimentos permitirão o escoamento de energia de novas usinas a partir do Rio Grande do Sul.

O secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, lembra que o potencial energético do Estado é reconhecido em todo o País. “Que possamos seguir nessa direção, trabalhando coletivamente e alcançando resultados que beneficiam a população e colocam o Estado na vitrine do setor de energia”, reforçou o secretário durante a abertura do evento.

A gerente executiva de Planejamento Elétrico do Operador Nacional do Sistema (ONS), Sumara Duarte Ticom, salienta que “o Rio Grande do Sul tem empreendimentos que vão evitar a necessidade de geração térmica e beneficiar o País. É um grupo de empreendimentos que tem um potencial de elevar o Estado para outro nível em geração e transmissão de energia”.

O superintendente de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição da Aneel, Ivo Sechi Nazareno, parabenizou a iniciativa. “Tenho acompanhado o comitê e ele tem sido ativo no monitorando dos pontos de atenção para permitir o desenvolvimento de infraestrutura”, reforça Nazareno.

Já o diretor de Energia da Sema, Eberson Silveira, lembra que o Estado tem grande potencial para desenvolver todas as fontes de energia e é protagonista em eólica. Os projetos de usinas (eólicas, pequenas centrais hidreléticas, grandes hidrelétricas e termelétricas) em diferentes estágios de licenciamento ambiental no Estado somam 16 mil MW (cerca de quatro vezes a demanda média de energia dos gaúchos) e R$ 80 bilhões em investimentos.

Detalhes dos cronogramas das obras de transmissão:

Leilão 04/2018 (Previsão Aneel: março de 2023)

Lote 10: Chimarrão Transmissora de Energia

Três subestações energizadas e 100% do projeto finalizado. Aguarda Licença de Operação da LT Povo Novo-Guaíba 3.

Lote 11: CPFL Transmissão Sul II

Estimativa de operação comercial em março de 2022 (SE Porto Alegre I) e maio de 2022 (SE Osório 3 e SE Vila Maria).

Lote 12: Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica

75% do projeto executivo aprovado. Fundação de 16 torres 100% concluída. Licenciamento ambiental em tramitação. Energização parcial em dezembro de 2021 (SE Cerro Chato).

Lote 13: Pampa Transmissão de Energia

Previsão de operação em março de 2023.

Lote 14: EKTT 5 Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE

Entregas até março de 2022.

Leilão 02/2019 (previsão ANEEL: novembro de 2024)

Lote 01: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – Isa CTEEP

Projeto executivo 75% concluído. Aguarda audiência pública das Linhas de Transmissão prevista no processo de licenciamento ambiental. Meta para entrar em operação em março de 2023.

Leilão 01/2020

Lotes 4 (Prazo Aneel: setembro de 2025) e 5 (Prazo Aneel: março de 2026): Mez Energia

Antecipação para 2022: SE Charqueadas, LT Charqueadas – Guaíba, LT Porto Alegre IV, LT Guaíba – Polo Petroquímico, SE Guaíba, LT Capivari do Sul – Osório.

Antecipação para 2025: LT Porto Alegre I – Porto Alegre IX.

Lote 6 – CPFL (Prazo Aneel: setembro de 2024)

Previsão de energização antecipada para março de 2023.

Fonte: Sema