Dólar está volátil entre fraqueza no exterior e susto com IPCA-15 forte

O dólar opera com volatilidade e entre margens estreitas nesta terça-feira (26). Os ajustes precificam a desvalorização predominante no exterior e o impacto da aceleração da inflação no Brasil.

A alta de 1,20% do IPCA-15 de outubro ficou acima da mediana esperada pelos economistas do mercado (1,00%) e no maior patamar desde fevereiro de 2016 (1,42%). O resultado mensal ficou ainda dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta de 0,83% a 1,25%. No mercado de juros, alguns vencimentos entraram em leilão mais de uma vez após bater máximas, como o janeiro de 2023, que abriu 60 pontos-base.