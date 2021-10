Polêmica marca audiência pública do Senado para discutir extinção do Ceitec

O debate que durou mais de duas horas e meia durante a audiência pública do Senado sobre a extinção do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec) foi marcado por polêmicas e contraposição de argumentos. A liquidação da estatal, decretada pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2020, teve seu processo interrompido por decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), em 1º de setembro deste ano, que solicitou mais informações a respeito da decisão.

O TCU deu prazo de 60 dias para o Ministério da Economia se manifestar sobre o que levou o governo federal a incluir o Ceitec no rol das empresas a serem desestatizadas. “Um dos objetivos da audiência pública, tendo em vista a decisão do TCU, é justamente buscar alternativas que garantam a sobrevivência do Ceitec, e não sua liquidação”, explicou o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), que conduziu os trabalhos pela Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT).

Do lado do governo federal, as apresentações detalharam os trâmites do processo e também os motivos que levaram à decisão. Uma das principais justificativas apresentadas foi a dependência da estatal de recursos da União, o que estaria causando prejuízos aos cofres públicos. “Os produtos fabricados pela Ceitec não são suficientes para arcar com os custos de produção, e a estatal não teve sustentabilidade ao longo dos anos”, disse Martha Seillier, secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia. Segundo ela, o Ceitec requer R$ 80 milhões por ano por parte da União para despesas operacionais, administrativas e de pessoal e que nunca apresentou receita superior a R$ 7 milhões anuais.

Outro fator apontado por Martha diz respeito ao Valor Presente Líquido (VPL) da empresa, que é negativo diante do que gasta e arrecada, o que leva ao desinteresse do mercado por uma possível compra da companhia. “Por este motivo que o governo optou pela liquidação”, disse ela. A avaliação do VPL foi rebatida pelo ex-diretor técnico da Associação Civil do Ceitec, Sérgio Bampi. Segundo ele, o cálculo teve como base apenas uma metodologia de avaliação, sem levar em conta os demais fatores que interferem no resultado, o que torna a avaliação incorreta.

Luiz Carlos Pessanha, coordenador da Fundação do Instituto InvestBrasil, acredita que um novo diagnóstico organizacional do Ceitec pode transformar o projeto em programa de solução setorial. Pessanha propôs que o InvestBrasil realize a análise objetivando principalmente a captação de investimentos. Bampi considerou viável a possibilidade de parcerias com a iniciativa privada e alegou ainda que não se pode medir pela receita uma empresa que é parte da estratégica de política tecnológica industrial para o País. O Ceitec é considerado o mais avançado centro de microeletrônica da América Latina, desenvolvendo e fabricando chips, etiquetas eletrônicas e sensores para ações e programas do governo federal nas áreas de logística, segurança, saúde e agronegócio. A fábrica é a única da América Latina capaz de produzir chip no silício, do começo ao fim.

Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, serão convidados para participar dos debates. “Entrarei em contato com eles ainda hoje para que o assunto siga em pauta”, disse Lucas. De acordo com o senador, a comissão fará todo esforço possível para evitar a extinção do Ceitec e buscar uma alternativa viável para sua manutenção.