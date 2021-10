Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com balanços, Alemanha e BoE no radar

Os mercados acionários da Europa tiveram sessão mista nesta segunda-feira (25), com investidores atentos a balanços corporativos, indicadores e declarações de dirigentes de bancos centrais. O sinal positivo predominou no fechamento, mas Paris esteve entre as baixas.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,07%, em 472,21 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice Ifo de sentimento das empresas recuou de 98,9 em setembro a 97,7 em outubro, na quarta queda consecutiva, mas acima da previsão de 98,0 dos analistas. Já no setor corporativo, HSBC informou que teve lucro acima do esperado no terceiro trimestre e a ação do banco subiu 1,90% em Londres. Outros balanços importantes estão previstos para o restante da semana.

Entre os dirigentes do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Silvana Tenreyro comentou que o banco central pode fazer pouco agora para afetar os catalisadores de curto prazo da inflação no Reino Unido, como o avanço dos preços de energia e os efeitos da base de comparação. Outro dirigente, Jon Cunliffe, não tratou de política monetária.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,11%, em 7.222,82 pontos. Entre os papéis ligados a commodities, Glencore subiu 1,34% e BP, 1,59%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,36%, a 15.599,23 pontos. Entre as ações mais negociadas, Lufthansa avançou 0,11%, Deutsche Telekom caiu 0,58% e Deutsche Bank teve alta de 0,24%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 recuou 0,31%, para 6.712,87 pontos. Neovacs foi o papel mais negociado, em baixa de 10,00%, mas entre os bancos Crédit Agricole subiu 0,80% e Société Générale, 0,74%.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, subiu 0,92%, a 26.815,79 pontos. Telecom Italia avançou 1,72% e Intesa Sanpaolo, 0,47%.

Em Madri, o índice IBEX 35 fechou com ganho de 0,16%, em 8.920,90 pontos. Antes de publicar resultados na quarta-feira, Santander avançou 1,11%.

Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 caiu 0,65%, a 5.736,55 pontos. Banco Comercial Português recuou 1,02% e Galp Energia teve baixa de 3,53%, no mercado português.