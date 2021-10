Egídio Pedro Beckes deixa importante legado para o varejo gaúcho

Um dos pioneiros do varejo gaúcho, como fundador e desenvolvedor do SPC no Rio Grande do Sul, Egídio Pedro Backes faleceu nesta sexta-feira (22), aos 97 anos, de causas naturais. "Seu trabalho e suas lições são o alicerce e o exemplo para toda a operação varejista gaúcha", destaca o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Irio Piva. “É uma perda inestimável, um grande ser humano, uma inspiração para todos nós”, diz.

nova sede da CDL POA, o que era motivo de orgulho, uma vez que atuou em todas as sedes da entidade. Deixa um legado importante para o segmento varejista, no qual era muito admirado, querido e respeitado. Por muitos anos, atuou na integração dos bureau de crédito para formação de uma rede nacional, sendo considerado um dos maiores conhecedores das normas que envolvem toda a operação. Egídio, como era conhecido entre os empresários, trabalhou até seus últimos dias em sua sala na

De 1973 a 1974 foi presidente da CDL POA e entre 1977 a 1981 presidiu o então SPC. Era membro nato do conselho deliberativo e procurador da entidade. Com uma jovialidade de menino, Egídio era exímio tocador de gaita de boca e tocou parabéns a você no último aniversário de 61 anos da CDL POA, em agosto passado, surpreendendo os colaboradores. Deixa a esposa, Hilda Maria Backes, três filhos, duas netas e cinco bisnetos.