Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, após HSBC e mesmo com Covid na China

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira (25) após o banco HSBC divulgar balanço trimestral melhor do que o esperado e apesar de um novo surto de Covid-19 na China.

O índice Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com ligeiro ganho de 0,02%, a 26.132,03 pontos. A ação local do HSBC, que lucrou mais do que se previa no terceiro trimestre, subiu 0,43%. Embora seja britânico, o HSBC tem foco na Ásia. Já o papel da Evergrande, gigante do setor imobiliário chinês que escapou de um calote formal no fim de semana, caiu 0,74% em Hong Kong.

Na China continental, os mercados se valorizaram, graças a empresas de energia. O Xangai Composto subiu 0,76%, a 3.609,86 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,85%, a 2.433,22 pontos.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,48% em Seul, a 3.020,54 pontos, e o Taiex apresentou ganho apenas marginal em Taiwan, de 0,03%, a 16.894,24 pontos.

Exceção, o japonês Nikkei caiu 0,71% em Tóquio, 28.600,41 pontos, pressionado por ações de tecnologia e da indústria de alimentos.

O tom positivo predominou na região asiática apesar de relatos sobre novos casos de infecção por Covid-19 na China, que decidiu impor restrições de viagens em regiões afetadas.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, impulsionada em especial por petrolíferas. O S&P/ASX 200 avançou 0,34% em Sydney, a 7.441,00 pontos.