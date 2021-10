Colnago assume lugar de Funchal e será novo secretário de Tesouro e Orçamento

O assessor especial de relações institucionais do ministro Paulo Guedes (Economia) e ex-ministro do Planejamento, Esteves Colnago assumirá o cargo de secretário especial de Tesouro e Orçamento no lugar de Bruno Funchal, afirmam fontes do governo.

Na noite de quinta-feira (21), houve uma debandada na equipe de Guedes, depois da oficialização de uma manobra para driblar a regra constitucional do teto de gastos. Quatro secretários da equipe econômica pediram demissão por discordarem das decisões.

O maior representante da área que controla o Orçamento do governo, abaixo de Guedes, é o secretário especial do Tesouro e Orçamento, cargo agora a ser ocupado por Colnago. Funchal e o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt -seu subordinado-, pediram exoneração dos cargos.