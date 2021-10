Bolsas da Europa fecham em baixa, com sinais da China e balanços em foco

Os mercados acionários da Europa tiveram uma quinta-feira (21) negativa. Notícias sobre os problemas da endividada incorporadora chinesa pesaram, com investidores atentos também a balanços corporativos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,08%, em 469,71 pontos.

A jornada europeia já começou negativa, após dia em geral de baixas nas bolsas da Ásia. O fato de que a Evergrande não conseguiu concluir a venda de uma fatia de 50,1% de sua unidade Evergrande Property Services foi monitorado, já que isso pode ampliar as dificuldades da empresa para garantir liquidez e evitar um calote.

Além disso, há temores sobre outras companhias do setor imobiliário na China e o eventual impacto desse quadro para a economia global.

O Erste Group destaca em relatório o aumento da incerteza nos mercados financeiros globais, nas últimas semanas. Vários fatores concorrem para isso, aponta o banco, entre eles a ameaça da Evergrande e "a alta historicamente forte nos preços de energia".

Já na agenda de balanços, o Barclays reportou nesta quinta lucro acima do esperado pelo mercado, porém sua ação recuou 0,29% em Londres.

Ainda no mesmo setor, Lloyds teve queda de 1,48%. Já Anglo American teve baixa de 2,78%, em jornada ruim para as commodities em geral, mesmo que a empresa tenha elevado sua produção de minério no terceiro trimestre.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,45%, em 7.190,30 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice de confiança do consumidor na zona do euro caiu a -4,8 na preliminar de outubro, mas analistas previam recuo maior, a -5,0. Para o ING, fatores de baixa econômica se fortalecem na região, enquanto a inflação não atingiu seu pico.

Em Frankfurt, o índice DAX fechou em baixa de 0,32%, em 15.472,56 pontos.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 recuou 0,29%, a 6.686,17 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB fechou em queda de 0,21%, em 26.525,15 pontos.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 caiu 0,82%, a 8.944,30 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI 20 registrou baixa de 0,54%, a 5.730,84 pontos.