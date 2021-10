Evento on-line reúne especialistas para falar do profissional de RH do futuro

Os desafios do profissional de recursos humanos (RH) irão nortear os debates do serão o foco do o PandaPé Digitalizados, evento on-line e gratuito promovido pela empresa de tecnologias para recrutamento InfoJobs, nesta quinta-feira (21). Temas como employer branding, experiência do candidato, engajamento de equipe, diversidade, RH estratégico, indicadores, inovação, entre outros serão tratados por especialistas na área.

Segundo a Country Manager do InfoJobs, Ana Paula Prado, o objetivo da iniciativa é conectar profissionais para falarem de pautas importantes para o desenvolvimento da área de RH e, "por meio da troca de experiências, potencializar a jornada de cada um".

Dentre os convidados ao debate, o jornalistas, administrador de empresas e autor de livros sobre carreiras e gestão empresarial, Max Gehringer, é um dos destaques. Além dele, diretores e gerentes de empresas como a Stone, SAP, Grupo Malwee, Extrafarma, integram o time de palestrantes.