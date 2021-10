Contadores debatem controle patrimonial no setor público

Ter total controle sobre o patrimônio é uma tarefa essencial para manter a organização nos órgãos e repartições públicas. É isso que defendeu Diogo Duarte, contador e especialista em contabilidade aplicada ao setor público e responsabilidade fiscal, durante palestra na XXXIV Conferência Interamericana de Contabilidade (CIC) e da XVIII Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. O evento, que iniciou na terça-feira (19) e se encerra nesta quinta-feira (21), ocorre na Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs), em Porto Alegre.

Atualmente, segundo Duarte, a contabilidade entende que, com as mudanças de padrões internacionais, é preciso ter registro fidedigno do patrimônio. E se não tiver, é necessário reconhecer o problema e tratá-lo. "A contabilidade precisa de patrimônio e patrimônio precisa de comissão de inventário", afirmou. Criador de um protocolo próprio para catalogação patrimonial, o especialista destacou a importância de registrar os bens com fotografias atualizadas, que indiquem a data e o horário que foram tiradas. Porém, para isso ocorrer, é necessário motivação e capacitação. "Não se pode mais pensar que setor público é dar ordem, executar, dar ordem, executar", disse.

O especialista relembrou que, até 2010, não havia padrão contábil para o patrimônio, apesar das primeiras normas que regem o tema terem entrado em vigência desde 2008. Ao passar dos anos, os gestores públicos foram se dando conta da importância de fazer um inventário, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) definiu prazos e a demanda foi aumentando. "Mas a gente viu que estava tendo muita 'forçação de barra'. Era cobrado da contabilidade, fazia de qualquer jeito e registrava", contou Duarte. Com a pandemia de Covid-19, muitos processos ficaram travados. Porém, o contador alertou: "Quem entrar em 2022 achando que não vai ter fiscalização e apontamentos, está enganado".

E com essa iminência, é preciso se atualizar. Duarte defendeu que contadores sejam aliados na organização do patrimônio, emitindo notas explicativas claras, fazendo registros fidedigno de bens e prestando apoio técnico aos demais profissionais. Segundo ele, mais importante que ter um sistema caro e de última tecnologia, o essencial é ter integração entre sistemas. "Não adianta ter QR Code colados nos bens se o sistema não suporta ler e registrá-los. O controle patrimonial não é só tecnologia, é conscientização de pessoal" afirmou, destacando que se as pessoas envolvidas não sabem para o que serve o controle patrimonial, o problema não se resolve. Além disso, o especialista ainda alertou os profissionais da contabilidade quanto à veracidade das informações prestadas. "É melhor buscar gastar horas escrevendo as melhores notas explicativas do que um minuto lançando o que não deveria", pontuou Duarte.