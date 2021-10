Ataque cibernético afeta serviços de call center prestados pela Atento

Um ataque cibernético sofrido pela Atento no domingo (17) afetou os canais de call center de algumas companhias atendidas no Brasil. De acordo com a empresa, os protocolos de segurança disponíveis foram implantados para avaliar e conter a ameaça, priorizando garantir a proteção e integridade dos dados e sistemas dos usuários. O problema atingiu empresas como a Unimed Porto Alegre e a Azul, entre outras.