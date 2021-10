RGE investe R$ 72,12 milhões em 1.275 obras

Nas últimas semanas, a distribuidora de energia RGE concluiu 1.275 obras, em 254 municípios, que somam investimentos de R$ 72,12 milhões e favorecem mais de 280 mil consumidores. As iniciativas têm como objetivo tornar a rede de distribuição mais robusta, aumentando a confiabilidade do sistema elétrico.

“Nossos investimentos estão focados nas estruturas físicas, mas também na implantação de novas tecnologias, que permitem melhorar os indicadores de tempo e frequência de interrupções, por exemplo”, destaca o diretor-presidente da RGE, Marco Antonio Villela de Abreu. O Plano de Investimentos da RGE engloba um conjunto de obras e melhorias que vão desde a execução de pequenas ações para qualificar o atendimento ao cliente até obras de grande porte, como novas subestações e linhas de transmissão e distribuição.

Resumo de algumas obras executadas:

Em Dilermando de Aguiar foram construídos 7 km de rede nova, instalado religador automático e outras melhorias. A obra beneficia 272 clientes, permitindo manobras por telecomando e mais opções de manobras em tempo real nas situações de contingência. Investimento de R$ 660 mil.

Em Júlio de Castilhos foram substituídos 15 postes de madeira por concreto e implantados 7 novos postes, proporcionando maior robustez e confiabilidade ao sistema de distribuição de energia elétrica. Investimento de R$ 306,8 mil.

Em Cruz Alta foi construída uma nova rede, mais robusta, capaz de atender à demanda da nova Subestação Cruz Alta 3. Foram substituídos condutores convencionais por cabos mutiplexados e instalado um novo transformador. Investimento de R$175,8 mil.

Em Fortaleza dos Valos foi construída rede de média tensão e instalado transformador, além de outras melhorias, para atendimento a um cliente. Investimento de R$ 46 mil.

Em Santo Ângelo foram substituídos oito postes da rede rural, efetuadas podas e outras melhorias, melhorando a qualidade e a confiabilidade do serviço. Investimento de R$ 62,4 mil.

Em Uruguaiana foram substituídos 11 postes de madeira por concreto, trocados os cabos em 626 metros de rede e instalado novo transformador com potência de 112,5 kVA, beneficiando 96 clientes. Investimento de R$ 97,7 mil.

Em São Vicente do Sul foi executada a troca de 557 metros de condutores convencionais por cabos novos e de alta tecnologia e instalado um novo transformador com potência de 112,5 kVA, beneficiando 46 clientes. Investimento de R$ 48,5 mil.

Em Caxias do Sul foram realizadas 22 obras para aumentar a confiabilidade do sistema e construídos 40 km de novas redes. Essas obras foram concluídas quatro meses antes do prazo final e representam um investimento de R$ 7,7 milhões.

Em São Sebastião do Caí foram realizadas diversas melhorias que impactam diretamente na qualidade do fornecimento de energia, como construção de 1,8 km de rede e instalação de um religador automático, beneficiando 3.186 clientes. Investimento de R$ 205 mil.

Em Canela foram substituídos 43 postes de madeira por concreto no Condomínio Laje de Pedra, além de outras melhorias, beneficiando 423 clientes. Investimento de R$ 83,4 mil.

Em Presidente Lucena foram substituídos 31 postes de madeira por concreto numa extensão de 9,6 km da rede rural e removidos dois trechos de rede para a estrada, beneficiando 220 clientes. Investimento de R$ 43 mil.

Em Parobé foram trocados 15 postes de madeira por concreto na rede de média tensão, trazendo mais robustez e confiabilidade ao sistema de distribuição de energia. A obra beneficia 3.163 clientes. Investimento de 68,7 mil.

Em São José dos Ausentes foram construídos 2,5 km de rede nova, instalado um novo transformador, três conjuntos de para-raios, além de outras melhorias. Investimento de R$ 166 mil.

Em Sinimbu foram substituídos 810 metros de condutores convencionais por cabos multiplexados, beneficiando clientes rurais. Investimento de R$ 122 mil.

Em Vera Cruz foi construída nova interligação, numa extensão de 495 metros de rede compacta, que permite aliviar a carga a partir da Subestação Santa Cruz 3, beneficiando 6.336 clientes. Investimento de R$ 80 mil.

Em Farroupilha foram construídos 3,5 km de novas redes, com 53 postes implantados, beneficiando 302 clientes do município e, também, de Bento Gonçalves. Investimento de R$ 549 mil.

Em Taquari foram trocados os postes e condutores de uma extensão de 22 metros da rede que faz a travessia do rio Taquari. Nesta obra, que beneficia 3.055 clientes de Taquari e Venâncio Aires, foram utilizados postes de fibra. Investimento de R$ 190 mil.

Em Barra do Rio Azul foram construídos 900 metros de redes de distribuição e instalado um banco regulador de tensão, beneficiando 700 clientes. Investimento de R$ 290 mil.

Em Alpestre 1 km de rede foi totalmente substituído por uma nova estrutura, além de efetuada limpeza da faixa por onde passa o circuito alimentador entre os municípios de Planalto e Alpestre, beneficiando 6.422 clientes. Foram substituídos postes de madeira por concreto nas redes de baixa e média tensão. Investimento de R$ 365 mil.

Em Passo Fundo foram substituídos 38 postes de madeira por concreto na rede de média tensão na reconstrução de 2 km dessa rede, tornando-a mais robusta e aumentando a qualidade e a confiabilidade. A obra beneficia 1.580 clientes. No bairro São José, foram trocados condutores convencionais de parte da rede e instalado um novo transformador, beneficiando os moradores do bairro. Investimento de R$ 390,9 mil.

Em Veranópolis foram substituídos condutores convencionais de 2 km de rede por cabos protegidos, diminuindo os riscos de interrupção causados pelo contato da vegetação. A obra beneficia 146 clientes. Investimento de R$ 383 mil.

Em Frederico Westphalen foi instalado um novo religador automático, beneficiando 823 clientes. Investimento de 51,9 mil.

Em Caiçara foram substituídos postes de madeira por concreto, instalado um novo transformador e removida uma rede que estava ociosa, beneficiando clientes rurais de Caiçara, Pinheirinho do Vale e Vicente Dutra. Investimento de R$ 88,8 mil.

Em Horizontina foram substituídos 18 postes, substituídos os cabos de 958 metros da rede, instalado um novo transformador de 112,5 KVA e efetuadas várias adequações para melhoria da qualidade do fornecimento, beneficiando 4.236 clientes. Investimento de R$ 152 mil.

Em Tuparendi foram substituídos condutores convencionais da rede de baixa tensão, eliminada rede ociosa e instalado um novo transformador, beneficiando 8 clientes. Investimento de R$ 106 mil.