Ouro fecha em alta, impulsionado pela desvalorização global do dólar

O ouro fechou com ganhos nesta terça-feira (19), impulsionado pela desvalorização global do dólar. Quando a moeda americana se enfraquece, as commodities ficam mais baratas e atrativas para quem negocia com outras divisas. Esta é a primeira alta do metal precioso em três sessões.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro subiu 0,27%, a US$ 1.770,5 a onça-troy.

"O preço do ouro se recuperou de ontem para hoje para US$ 1.780 por onça troy, com o suporte do dólar mais fraco", escreveu o analista Daniel Briesemann, do Commerzbank, em uma análise publicada no começo do pregão.

Mesmo assim, segundo o profissional do banco alemão, o preço do ouro ainda "carece de um fator-chave de suporte" para subir mais.

O dólar se enfraqueceu hoje devido a uma conjunção de fatores. O apetite por risco prevaleceu nos mercados globais, principalmente em Nova York, onde balanços corporativos impulsionaram as bolsas.

Além disso, fatores que têm valorizado o dólar, como a cada vez mais provável redução das compras de ativos do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), já estão precificados, de acordo com o analista de mercado Joe Manimbo, da Western Union.

"Embora o Fed pareça estar no caminho para aumentar as taxas de juros no próximo ano, a espera por juros de empréstimo mais altos parece mais curta no exterior, como na Grã-Bretanha", acrescenta Manimbo. Não à toa, uma das moedas que mais se valorizou hoje contra o dólar foi a libra.