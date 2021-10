Alta da inflação deve desacelerar retomada

Com o arrefecimento da pandemia de Covid-19 e a retomada gradual de atividades em diversos setores, a economia brasileira já mostra sinais de retomada. Porém, o ritmo contínuo de aumento da inflação, que provoca a alta generalizada nos preços, pode desacelerar o cenário. É o que afirmou a economista Patrícia Palermo durante palestra na XVIII Convenção de Contabilidade do RS, que iniciou nesta terça-feira, em Porto Alegre. A especialista em conjuntura integrou a programação do evento, que ocorre em paralelo com a XXXIV Conferência Interamericana de Contabilidade até quinta-feira (21) na Pucrs.

Estes são alguns dos primeiros eventos corporativos presenciais a ocorrerem na Capital após novas flexibilizações. Na entrada, havia aferição de temperatura, álcool em gel disponível para limpeza das mãos e distanciamento entre os assentos nos auditórios, com poltronas marcadas. Cerca de 750 pessoas acompanharam a Conferência e a Convenção presencialmente, além da transmissão online.

Segundo Patrícia, com a inflação na casa dos dois dígitos como a atual, que chega a 10,25%, inicia-se um processo de escolhas nos orçamentos das famílias, que passam a não conseguir arcar com custos de produtos básicos. Nessa lógica, segundo a economista, as famílias mais pobres saem mais prejudicadas que as mais ricas. "Desde setembro de 2020, 60% dos itens avaliados aumentam todos os meses. E isso tem reflexos na nossa confiança, de empresários, de consumidores que estavam se recuperando, do emprego que estava retomando", afirmou.

A pergunta da vez, então, é quando a inflação diminuirá no Brasil. De acordo com a especialista, a expectativa do mercado é de que se tenha chegado no topo da inflação acumulada. Porém, a partir de agora, os preços não diminuirão mas, sim, "subirão menos". A perspectiva, segundo Patrícia, é que a inflação fique em torno de 5% apenas no terceiro trimestre de 2022. "E chegará na meta de inflação só em 2023 se o Banco Central continuar comprometido em controlar a inflação", disse.

Além da inflação, outros dois pontos importantes destacados por Patrícia durante a palestra foi o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a dinâmica de câmbio. "O aumento do IOF é uma manobra fiscal para tentar arranjar recursos e financiar um novo programa de renda básica do governo federal, o Auxílio Brasil", observou. Além disso, para a economista, o equilíbrio das contas externas e o aumento da taxa de juros têm sido relativizados quanto à capacidade de apreciar a moeda, o que prejudica o câmbio brasileiro. "Dependendo de quem encabeçar o processo eleitoral, o câmbio pode subir ou descer. E se o país não se protege diante da incerteza, paga o custo", destacou.