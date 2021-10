Petróleo fecha em alta, após pregão volátil e com ajuda do dólar mais fraco

Os contratos futuros de petróleo tiveram dia de volatilidade nesta terça-feira (19), alternando ganhos e perdas. No fim, prevaleceu o movimento positivo, com a ajuda do dólar mais fraco e em meio a dúvidas sobre o ritmo do avanço da oferta.

O petróleo WTI para dezembro fechou em alta de 0,92% (US$ 0,75), em US$ 82,44 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para o mesmo mês subiu 0,89% (US$ 0,75), a US$ 85,08 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Os contratos mostravam recuperação no início do dia, recuperando-se de perdas no dia anterior. Ainda pela manhã, porém, o sinal passou a ser negativo, com dados fracos da economia da China e da produção industrial dos EUA ainda no radar. À tarde, o sinal voltou a ser positivo, em meio ao recuo do dólar.

A Rystad Energy afirma que os contratos são apoiados pela oferta "apertada" e pela chegada do tempo frio em partes do Hemisfério Norte, o que apoia a demanda. A consultoria diz que não é possível saber nesse momento o quão transitório pode ser esse quadro na oferta, mas nota que operadores parecem convencidos de que por ora o preço seguirá elevado. A Rystad diz ainda em relatório que, caso a demanda continue a mostrar trajetória positiva, o ônus recairá novamente sobre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) para controlar os preços.

Já o Commerzbank afirma que a Opep+ não tem conseguido enviar a oferta já combinada em seu acordo para o mercado, por problemas em Angola e na Nigéria que não devem ser resolvidos em breve. O banco acredita que a oferta do grupo pode recuar mais nos próximos meses, mantendo o mercado "apertado".