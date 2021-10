Banrisul lança oito estratégias de fundos de investimento com gestores parceiros

O Banrisul lançou, nesta segunda-feira (18), oito novas estratégias em fundos de investimento multimercados e ações, em parceria com gestores como Occam, Vinci, Claritas, Absolute, BTG Pactual, Sharp e AZ Quest. O objetivo é oferecer aos clientes mais controle na gestão de seus recursos e cestas de investimentos personalizadas e ativos financeiros diversificados, além de um relacionamento mais independente e digital.

“O Banrisul traz estratégias sofisticadas ao seu portfólio, aliando sua expertise em renda fixa e ações ao know-how de importantes gestores independentes, que atuam nos mercados brasileiro e global, nos segmentos multimercados e de ações. Queremos oferecer uma experiência diferenciada aos nossos quatro milhões de clientes, sem custo adicional, atendendo aos mais diversos perfis e objetivos”, destaca o presidente da instituição financeira, Cláudio Coutinho.

Para Alexandre Ponzi, diretor-presidente da Banrisul Corretora de Valores, instituição responsável pela curadoria das estratégias e dos gestores parceiros, a iniciativa é baseada em uma gestão responsável e transparente dos recursos de terceiros. “A confiança de nossos clientes é fruto da credibilidade que construímos ao longo de nossa trajetória. Estamos preparados para os desafios destes novos tempos, sempre em busca das melhores oportunidades para quem investe, observados os objetivos e necessidades de cada cliente. A grande vantagem é que o cliente não precisa sair do Banco para investir. Temos parceiros com história sólida no mercado e as possibilidades são diversificadas”, destaca.

O veículo escolhido para distribuidor das novas estratégias, nas agências e canais digitais do Banrisul, é a dos Fundos Espelho - fundos de investimento em cotas (FIC), administrados e geridos pela Banrisul Corretora de Valores, que têm como objetivo refletir estratégias de gestores especialistas em multimercados e ações. Para tanto, o Fundo Espelho Banrisul investe seus recursos em um Fundo de Investimento de Gestor Parceiro, criteriosamente selecionado e continuamente monitorado pela Banrisul Corretora de Valores. Conheça, abaixo, as oito estratégias que estão disponíveis nas agências e canais digitais do Banrisul.

Fundos oferecidos

Banrisul Espelho Occam Retorno Absoluto Multimercado

Parceria com o gestor Occam que utiliza instrumentos como ações, câmbio, juros, derivativos e mercado internacional, sem o compromisso de concentração em alguma estratégia específica (multimercado livre). As estratégias com derivativos podem gerar exposição acima do patrimônio líquido do Fundo e os investimentos no exterior podem atingir até 20% do seu patrimônio.

Banrisul Espelho Vinci Multiestratégia Multimercado

Parceria com o gestor Vinci, com investimentos em renda fixa, admite estratégias em juros, índice de preço e moeda estrangeira e exclui estratégias que impliquem exposição de renda variável (multimercado juros e moedas). As estratégias com derivativos e alavancagem são limitadas ao valor do patrimônio líquido do Fundo e os investimentos no exterior são vedados.

Banrisul Espelho Claritas Institucional Multimercado

Parceria com o gestor Claritas, o Fundo inclui operações em ativos de renda fixa, renda variável, câmbio, entre outros. Contempla estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, em busca de oportunidades de mercado (multimercado macro). As estratégias com derivativos e alavancagem são limitadas ao valor do patrimônio líquido do Fundo e os investimentos no exterior são vedados.

Banrisul Espelho Absolute Alpha Global Multimercado

Parceria com o gestor Absolute, o Fundo adota estratégia de investimentos descorrelacionados com a direção do mercado, através de operações direcionais e de valor relativo nos mercados de juros, câmbio e bolsa, local e globalmente (multimercado estratégia específica). As estratégias com derivativos podem gerar exposição acima do patrimônio líquido do Fundo e os investimentos no exterior podem atingir até 20% do seu patrimônio.

Banrisul Espelho BTG Pactual Absoluto Institucional Ações

Parceria com o gestor BTG Pactual, o Fundo investe predominantemente no mercado de ações do Brasil. Busca empresas com potencial de crescimento, vantagens competitivas sustentáveis a longo prazo e administradas de forma a gerar valor para todos os acionistas, sem o compromisso em uma concentração específica (ações livres). As estratégias com derivativos são limitadas ao valor do patrimônio líquido do Fundo, sendo a alavancagem limitada a 15%. Os investimentos no exterior são vedados.

Banrisul Espelho Occam Ações

Parceria com o gestor Occam, o Fundo utiliza uma análise fundamentalista para a seleção de empresas que apresentem estratégia de valor e/ou estratégia de crescimento, no mercado à vista de ações e em derivativos (ações valor e/ou crescimento). As estratégias com derivativos e alavancagem são limitadas ao valor do patrimônio líquido do Fundo e os investimentos no exterior são vedados.

Banrisul Espelho Sharp Equity Value Institucional Ações

Parceria com o gestor Sharp, o Fundo investe preponderantemente seu patrimônio em ações e procura entender as companhias e avaliar constantemente as melhores alternativas ajustadas a risco, sem o compromisso de concentração em uma estratégia específica (ações livres). As estratégias com derivativos e alavancagem são limitadas ao valor do patrimônio líquido do Fundo e os investimentos no exterior são vedados.

Banrisul Espelho AZ Quest Top Long Biased Ações

Parceria com o gestor AZ QUEST, o Fundo, através da análise fundamentalista, busca identificar as melhores oportunidades para o cotista com horizonte de investimento no médio e longo prazo, diante da compra ou venda de ações negociadas abaixo ou acima do seu valor intrínseco, respectivamente, sem o compromisso de concentração em uma estratégia específica (ações livres). As estratégias com derivativos podem gerar exposição acima do patrimônio líquido do Fundo e os investimentos no exterior podem atingir até 20% do seu patrimônio.