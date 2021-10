Ouro fecha com leve perda, em sessão de agenda macroeconômica esvaziada

O contrato futuro de ouro fechou em leve baixa nesta segunda-feira (18), em sessão de agenda macroeconômica esvaziada. Investidores aguardam novos sinais de inflação e política monetária para adotar posições no mercado do metal precioso, após ganhos recentes.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro encerrou em queda de 0,15%, a US$ 1.765,70 a onça-troy.

Depois de uma semana de alta, a commodity metálica deu prosseguimento à tendência de desvalorização iniciada na última sexta-feira, diante da melhora no sentimento de risco nos mercados financeiros. Por ser considerado um ativo seguro, o ouro tende a se prejudicar quando há uma busca por risco entre operadores.

"Os mercados de ações em ambos os lados do Atlântico estavam firmes, o que indica um aumento do apetite pelo risco entre os participantes do mercado", explica o Commerzbank.

O banco acrescenta que o bitcoin tem sido um dos principais rivais do metal precioso. Com a criptomoeda próxima do recorde histórico nos últimos dias, investidores tem sacrificado posições no mercado da commodity.