Estado finaliza obras de recuperação asfáltica na ERS-129, no Vale do Taquari

O governo do Estado concluiu a recuperação da ERS-129, no acesso ao município de Colinas. Os serviços, coordenados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) –, contaram com aporte de R$ 2,2 milhões.

Finalizadas nesta semana, as intervenções nos 13,9 quilômetros da rodovia integram o Plano de Obras 2021–2022 do Programa Avançar. Para o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, as obras resultaram na melhoria das condições de tráfego, fundamentais para o desenvolvimento econômico regional.

“O Vale do Taquari tem uma atividade agrícola e industrial importantíssima para o nosso Estado, mas também liga estrategicamente a Região Metropolitana ao Norte”, afirma Costella. “Por esse motivo, seguiremos qualificando nossa infraestrutura rodoviária com mais ações em rodovias, assim como a que entregamos na ERS-129,” acrescenta.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as principais intervenções ocorreram nos pontos mais críticos, onde foram executados reparos e a substituição do pavimento danificado. “Foi realizada, também, a correção dos desníveis no asfalto”, detalha. "Finalizamos os trabalhos com a nova sinalização, proporcionando uma rota mais segura para os usuários”, complementa.

Também com recursos do Plano de Obras 2021–2022, o Daer executa serviços de recuperação na ERS-423, no acesso a Progresso, e já concluiu as melhorias na RSC-453, entre Westfália e Imigrante, e na ERS-332, de Encantado a Arvorezinha. No Vale do Taquari, estão previstas intervenções na ERS-128 – no trecho que vai do entroncamento da ERS-129, em Bom Retiro do Sul, ao entroncamento com a BRS-386.