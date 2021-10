BRDE chega a R$ 118 milhões em operações com energia limpa aprovadas no RS

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), entre janeiro e setembro deste ano, alcançou a marca de R$ 118,4 milhões em operações de crédito já liberadas ou aprovadas para projetos de geração de energia com fontes renováveis apenas para o Rio Grande do Sul. O volume representa um aumento de 350% em relação a todo 2020, quando foram liberados R$ 26,1 milhões.

Um dos destaques foram os recursos destinados para a implantação de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), no município de Tio Hugo, projeto liderado pela Coprel – Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, que terá financiamento do BRDE de R$ 96 milhões.

Para este ano, foram disponibilizados R$ 300 milhões para atender à demanda de mercado das energias limpas no Rio Grande do Sul. Com um mix de fundos nacionais e internacionais e de recursos próprios, o BRDE vem financiando desde centrais de geração hídrica, parques eólicos, energia solar e até com o uso de biomassa em ações de sustentabilidade na atividade agropecuária. A procura maior é por pequenas centrais hidrelétricas (com potência instalada entre 5 MW a 30 MW) e centrais geradores (até 5 MW de potência).

Ciente das potencialidades da geração de energia com fontes renováveis para o Estado e região Sul, o BRDE prepara ações mais ambiciosas para atender a demanda do setor. Conforme a diretora-presidente do banco, Leany Lemos, a ideia é definir um marco com forte aporte de recursos para financiamentos ao longo dos próximos anos. “É uma questão estratégica para a economia da região Sul, sermos a região sustentável do País”, destaca a dirigente.