Ouro interrompe sequência de ganhos e fecha em baixa, após dado de varejo nos EUA

O ouro futuro interrompeu uma sequência de três sessões consecutivas de ganhos e fechou em baixa nesta sexta-feira (15), em um cenário de menor busca pela segurança do metal precioso após dado de varejo positivo nos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange, o ouro com entrega agendada para dezembro perdeu 1,65% hoje, a US$ 1.758,30 a onça-troy, mas avançou 0,62% na comparação semanal.

As vendas no varejo nos EUA avançaram 0,7% entre agosto e setembro, a US$ 625,4 bilhões, segundo informou o Departamento de Comércio americano nesta manhã. O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que era de queda de 0,2%.

O indicador contribuiu para o ambiente favorável nas mesas de operações, que foram em busca de aplicações mais arriscadas, em detrimento das reservas de segurança. Nesse cenário, os juros dos Treasuries avançaram e, como consequência, ajudaram a pressionar o ouro - a commodity tende a ficar em desvantagem quando os rendimentos estão em alta.

O analista Edward Moya, da Oanda, explica que o cenário reflete notícias positivas referentes à maior economia do planeta. "O ouro já estava pronto para a realização de lucros, mas o movimento de queda pode se estender se Wall Street continuar a impulsionar as ações", avalia.