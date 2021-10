Locals Only, bar da Cidade Baixa, fecha as portas neste sábado

O bar Locals Only, localizado na Cidade Baixa, bairro boêmio de Porto Alegre, está em seus últimos dias de funcionamento. Afetado pelos impactos da pandemia, o local fez o comunicado de fechamento através das redes sociais. O último dia de funcionamento do espaço é neste sábado (16).

Localizado na Sarmento Leite, 1086, o Locals Only nasceu em 2015 com a premissa de favorecer uma experiência real de comer e beber local. O estabelecimento sempre favoreceu ingredientes e cervejas produzidos na região, o que foi um diferencial para a época de abertura, em que a iniciativa de consumir produtos locais ainda não estava tão em pauta.

O gerente do bar, Tato Borges, afirma que o local foi criado também como reduto para as artes e, principalmente para abrigar eventos de rua - como o Comida de Rua, que foi o grande impulsionador da abertura do bar. "Os eventos de rua precisavam de uma casa pra abrigar tanta ideia e cultura", afirma.

parklet projetado pela Translab.urb e viabilizado pela Salva Craft Beer Entre as marcas registradas do bar estão o pudim 16:20, com suas três camadas: pudim de leite, doce de leite morno e farofa de cuca; as variadas opções de cervejas artesanais locais; e o, uma das primeiras estruturas na Capital a transformar uma vaga de estacionamento em um espaço de convivência.

"Acho que de tudo que aconteceu no Locals, o que mais nos marcou, com certeza, foram todas as exposições que fizemos ao longos destes anos, muita arte passou por aqui, muitos artistas novo brotaram, outros tantos já experientes também tiveram seus momento aqui no casarão", garante Borges.

Antes da pandemia, o Locals estava em uma fase de expansão, começando a fazer shows na rua e no interior do bar. Porém, a chegada do coronavírus parou essas atividades e mudou a dinâmica de funcionamento do bar.

"Após o agravamento [da pandemia], brecamos tudo e nos reiniciamos. Nos agarramos ainda mais na ideologia de consumo local, ainda mais nesse período de reclusão, onde todos nossos fornecedores também foram lesados. Fortalecemos parcerias, demos abertura para o Balaio Agroecológico fazer sua sede aqui no bar em turno inverso, pra apoiar eles também", conta Borges.

Antes com dez pessoas trabalhando no local, o Locals passou pela pandemia com quatro funcionários no salão. "Depois da pandemia, o bar teve muita dificuldade de respirar sozinho", diz o gerente.

Após o encerramento das atividades, o casarão onde hoje funciona o bar não deve ficar vazio por muito tempo. Em novembro, um novo espaço será aberto no prédio, com parte dos proprietários atuais e novos sócios. "Com uma nova pegada, um outro nome - por isso o fim do Locals como a galera conhecia - vamos manter o toque clássico do velho Locals, alguns pratos famosos ficam, outros voltam e muita, muito coisa nova e boa entra também", revela Borges.

O último dia de funcionamento do Locals como é tradicionalmente conhecido é neste sábado. O horário de funcionamento é das 16h20min às 23h, e o local segue com capacidade reduzida e com limite de público.