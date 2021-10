Prefeitura de Porto Alegre planeja marina pública na Orla do Guaíba

A prefeitura de Porto Alegre está buscando uma parceria com o setor privado para a criação de uma marina pública na Orla do Guaíba. O espaço, que possibilitaria o acesso de pequenas embarcações ao local, seria incluído em complementação do projeto para a futura licitação da concessão de uso do denominado Trecho 2 da Orla do Guaíba.

De acordo com a secretária Ana Pellini, a marina pública impulsionará atividades náuticas no Lago Guaíba, atualmente praticadas somente em clubes privados, sendo uma demanda antiga dos gaúchos. O Parque da Orla do Guaíba conta com três trechos, totalizando 3,8 km de extensão. O Trecho 2 da Orla possui 134.450 m² e 850m de extensão, com vocação para eventos ao ar livre.

O objeto do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) consiste na elaboração de estudos para implantação, gestão, operação e manutenção da Marina da Orla na área do Trecho 2 do Parque Urbano da Orla do Guaíba. Os estudos complementares compreendem a modelagem econômico-financeira, estudos de engenharia, arquitetura e impacto urbanístico.

Os pedidos de esclarecimento sobre o edital podem ser feitos até o dia 5 de novembro de 2021. Já a apresentação do requerimento de autorização de todos os documentos de habilitação listados no edital será feita até o dia 12 de novembro. As pessoas autorizadas terão prazo de 90 dias, a contar da expedição do termo de autorização, para desenvolver os estudos.