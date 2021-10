Bolsas asiáticas fecham mistas, após indicadores chineses e de olho em dados dos EUA

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira (13), após fortes dados chineses de exportação e à espera de novos números de inflação e balanços corporativos dos EUA. Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,42%, a 3.561,76 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,29%, a 2.394,39 pontos. As exportações chinesas superaram as expectativas em setembro, com um salto anual de 28,1%.