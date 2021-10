G-20 vai trabalhar por reformas na OMC

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi di Maio, afirmou que o Grupo dos 20 (G-20) trabalhará a favor de reformar a Organização Mundial do Comércio (OMC) para resolver "impasses" que impedem o funcionamento regular da entidade multilateral. Di Maio falou durante coletiva de imprensa após os ministros de Comércio do G-20 se reunirem em Sorrento, na Itália, nesta terça-feira (12).

"Há uma crise de disputas na OMC. Precisamos avançar com a reforma para que a entidade possa funcionar de fato", afirmou Di Maio, que destacou a importância de uma OMC "transparente". Ele ainda afirmou que há "discrepância" entre as regras da organização e a "realidade" atual do comércio global.

Segundo ele, o encontro desta terça-feira foi bem-sucedido ao restabelecer o diálogo multilateral entre as nações, bem como para definir o comércio global como caminho para "garantir um futuro melhor" às pessoas por meio de práticas que "protejam o planeta". Ainda de acordo com Di Maio, a proposta de retirar travas à produção de vacinas contra a Covid-19 no mundo todo por meio da suspensão temporária da propriedade intelectual de farmacêuticas ainda está em discussão.