Investidor estrangeiro ingressou com R$ 707,3 milhões na B3 no dia 7 de outubro

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 707,3 milhões na B3 na sessão da última quinta-feira (7). No dia, o Ibovespa encerrou a sessão estável (+0,02%), aos 110.585,43 pontos, com giro financeiro de R$ 32,7 bilhões.

O índice não conseguiu acompanhar o ritmo do apetite por risco visto no exterior, e perdeu fôlego ao longo da tarde até um final lateralizado. Ainda assim, foi a terceira sessão em que evitou perdas, nominalmente no positivo, algo não visto desde o intervalo entre 21 e 23 de setembro.

O mercado local recebeu moderadamente bem o parecer do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) sobre a PEC dos Precatórios, que trouxe várias modalidades de pagamento aos credores, conforme havia sido negociado entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL).

O montante é resultado de compras em R$ 88,429 bilhões e vendas em R$ 83,669 bilhões. Em outubro, o valor está positivo em R$ 4,76 bilhões. No acumulado do ano, o fluxo é de entrada de R$ 47,03 bilhões.