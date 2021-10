Em novo formato, Oktoberfest de Santa Cruz do Sul tem final de semana de reencontro com o público

Após um ano de hiato, em função da pandemia, a Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, um dos mais tradicionais evento da cultura alemã no Rio Grande do Sul, teve seu primeiro final de semana de reencontro com o público, nestes sábado (9) e domingo (10), em novo formato, com adoção de protocolos sanitários contra a Covid-19, limitação de público por turno e exigência de passaporte vacinal de todos os visitantes.

Cancelado em 2020, a 36ª edição do evento teve início no dia 7 de outubro, com a cerimônia oficial de abertura, e se estende até esta terça-feira (12), com retorno no final de semana seguinte, de 15 a 17 de outubro. Em virtude da pandemia, o evento adotou formato diferente, sem bailes, shows, desfiles de rua e parque de diversões. No entanto, segue oferecendo aos visitantes atrativos que destacam a cultura, a música e a gastronomia alemãs.

Visitantes e trabalhadores devem estar com esquema vacinal em dia e apresentar comprovante de imunização. Fotos: Oktoberfest/Divulgação/JC

Na nova configuração, a Oktober funciona em dois turnos, das 11h às 16h, e das 19h à meia-noite, e cada turno recebe público máximo de até 4 mil pessoas. Manutenção do distanciamento interpessoal e uso de máscara são obrigatórios, e o público só pode consumir bebidas e alimentos sentados. Conforme a presidente da comissão organizadora do evento, Roberta Pereira, o objetivo é retomar a festa com responsabilidade e segurança às atividades econômicas, além de respeito às regras sanitárias. "Vamos continuar a surpreender e encantar nossos visitantes, com foco na segurança dos prestadores de serviços, trabalhadores e visitantes. É desafiador, mas estamos confiantes no sucesso do evento", destacou.

Segundo ela, a programação da festa está diversificada, com muita gastronomia e apresentações artísticas e culturais. Neste domingo (10), o destaque são as apresentações de dança e de bandas, demonstração de Jogos Germânicos e a Olimpíada Rural, além de desfile temático interno, na Avenida Oktoberfest, dentro do Parque, com nove carros alegóricos. “Esta é uma Oktober diferente, mas com uma programação especial, com muitos atrativos e toda segurança necessária”, reforça Roberta Pereira.

Os ingressos variam entre R$ 5,00 e R$ 20,00, e podem ser adquiridos no site da festa ou na Bilheteria do Pórtico, observando distanciamento e demais protocolos sanitários. Visitantes ou trabalhadores que ingressarem no evento deverão estar com o esquema vacinal em dia e apresentar o comprovante de vacinação.