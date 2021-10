Assembleia Legislativa fará seminário de inovação em 2022

Ao mesmo tempo em Porto Alegre receberá a primeira edição da South Summit fora da Europa, em março de 2022, a Assembleia Legislativa fará um seminário para discutir a importância da inovação. Mais detalhes, como data e formato, ainda estão em discussão.

A novidade foi anunciada nesta quinta-feira, em Barcelona, durante agenda dos parlamentares gaúchos que integram a missão à Europa com a presidente do Parlamento da Catalunha, Laura Borràs.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, o Parlamento tem papel fundamental na promoção da inovação, empreendedorismo e fomento a novos negócios. Além disso, destacou que a presidente do Parlamento catalão manifestou interesse em participar da iniciativa gaúcha. “Como a South Summit recebe pessoas do mundo todo, também há perspectiva de ter parlamentares de outros países participando das discussões.

Conforme o deputado Frederico Antunes, o certo é que a iniciativa deve incluir convites a parlamentares dos países integrantes do Mercosul e também da Catalunha e da região de Madri. Antunes é um dos idealizadores do evento, já que presidiu, nos últimos sete anos, a Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais da AL.