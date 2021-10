Bolsas da Europa fecham em alta, com solução para teto da dívida nos EUA

Os mercados acionários da Europa tiveram jornada positiva, nesta quinta-feira (7). O apetite por risco foi apoiado pela notícia dos Estados Unidos de que há um acordo entre governo e oposição para elevar o teto da dívida, ao menos até dezembro. O fim desse risco de curto prazo no radar apoiou as bolsas dos dois lados do Atlântico, mesmo após um indicador fraco da Alemanha.