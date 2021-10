Ampliação do FPM representa aporte de R$ 443,7 milhões aos municípios gaúchos

aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira (6) O repasse adicional de 1% das receitas com Imposto de Renda e IPI aos municípios,, representará, para as cidades gaúchas, um aporte no valor de R$ 94,5 milhões em 2022, R$ 98,9 milhões em 2023, R$ 209,2 milhões em 2024 e R$ 443,7 milhões em 2025.

O recurso será transferido inicialmente de forma gradual, começando com 0,25% em 2022 até alcançar o total de 1% em 2025. A reestimativa é realizada pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). Segundo a federação, o movimento municipalista teve uma grande conquista com a aprovação.

“O FPM é a principal receita para muitos municípios, principalmente os pequenos. Considerando a queda histórica nas arrecadações em setembro, esse acréscimo nas receitas traz um alívio às finanças municipais e proporciona que os gestores fechem as contas mais tranquilos, cumprindo com todos os seus compromissos”, avaliou o presidente da Famurs e prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto (PP).

Desde o pleito da medida, realizado em novembro de 2017, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e as entidades estaduais têm se mobilizado e debatido a pauta para aprovação da proposta. “Um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela CNM ao longo dos anos. Parabéns ao presidente Paulo Ziulkoski e ao ex-presidente Glademir Aroldi pela articulação da proposta”, salientou Bonotto.

Caso a proposta seja promulgada ainda este ano, os novos repasses começarão em 2022, com valores depositados todo mês de setembro