Primeiro complexo predial do Golden Lake será entregue até dezembro de 2024

O primeiro bairro privativo de Porto Alegre deu mais um passo para se tornar realidade nesta quarta-feira (6). A Multiplan lançou oficialmente o Golden Lake, empreendimento de 163 mil metros quadrados na Av. Diário de Notícias, ao lado do Barra Shopping Sul e estimou para o final de 2024 a finalização das obras do primeiro condomínio que vai compor este pequeno bairro fechado. O empreendimento será composto por sete condomínios, com 18 torres ao todo. O primeiro destes condomínios começará a ser erguido a partir de fevereiro do ano que vem. Denominado Lake Victoria, contará com quatro prédios distintos. Antes mesmo do lançamento, 30% das 94 unidades deste condomínio já haviam sido comercializadas. Os valores das vendas não foram divulgadas. O tamanho dos apartamentos varia entre 299 e 543 m². O valor do metro quadrado do Lake Victoria é estimado em R$ 15 mil e o Valor Geral de Vendas (VGV) do condomínio é previsto em R$ 500 milhões. Três dos quatro prédios terão dois apartamentos por andar. O prédio principal terá apenas um apartamento por andar, com a cobertura tendo exclusivamente 868 m². Todos os apartamentos terão vista para o Guaíba e quatro suítes. A estrutura do bairro privativo – rede de água e esgoto, rede elétrica, pavimentação, paisagismo e elevação do terreno em 5m – já foi concluída. De 2009, quando foi adquirida a área, até agora, já foram investidos R$ 200 milhões no empreendimento. O valor de investimento total projetado para o Golden Lake é de R$ 2,5 bilhões. Porém, a construção total dos sete condomínios levará anos, e este valor deverá, futuramente, ser corrigido com o tempo. A empresa ainda não consegue estimar em quanto tempo ocorrerá a construção de todo o complexo, e nem a ordem das torres a serem erguidas. O esperado é que o Valor Geral de Venda dos imóveis fique entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões. Todo o condomínio terá 1.212 residências, entre seus 18 prédios. Segundo a Multiplan, apenas 10% do terreno será de área construída. Os outros 90% será de área livre, composta por 1,3 quilômetros de ciclovias e pistas de caminhada, quadras de tênis, futebol 7 e poliesportivas, churrasqueiras, um dos maiores lagos artificiais balneáveis do país e até mesmo uma praia artificial. Estas atrações serão de uso comum de moradores do bairro. Haverá também um restaurante, que será aberto ao público em geral. Assinam os projetos arquitetônicos e de landscape os escritórios de Alexandre Feu Rosa e Benedito, respectivamente. “Será praticamente um parque privativo, um projeto único no brasil. Neste momento, não existe nada dessa dimensão e qualidade no país, eu acredito, e vocês terão o orgulho de tê-lo aqui em Porto Alegre”, afirmou o presidente e fundador da Multiplan, José Isaac Peres. Peres destacou muito o conceito de áreas livres do bairro – algo que já era pensado há 10 anos e que ganhou um significado ainda mais especial, segundo ele, após a pandemia – onde passou a se valorizar ainda mais espaços ao ar livre. “Acredito que o empreendimento terá repercussão nacional, pelas características e qualidade do projeto. Aplicamos muito investimento grande e pesado, pois tenho certeza que o vetor de crescimento de Porto Alegre é para o sul”, afirmou Peres.

Multiplan aplicará R$ 170 milhões em obras de contrapartida

Em contrapartida à permissão de construção do Golden Lake, a Multiplan vai investir R$ 170 milhões em obras na cidade, incluindo uma revitalização de parte da Orla do Guaíba. O montante será aplicado durante toda a construção do empreendimento.

Como o empreendimento receberá sete condomínios, terá também sete fases de construção, e as obras de contrapartidas serão aplicadas conforme se avance as obras do empreendimento. As primeiras contrapartidas vencem com a entrega da primeira fase, ou seja, a emissão de habite-se do primeiro complexo predial, e assim sucessivamente, durante as sete fases.

Segundo Bruno Vanuzzi, Diretor Imobiliário da Multiplan que já foi secretário de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre durante a gestão do ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB, 2017-2020), a prioridades estão sendo definidas de acordo com a própria prefeitura.

Uma delas é o Mercado Público – a Multiplan deve auxiliar da revitalização deste espaço, especialmente com obras estruturais para a liberação do segundo andar do Mercado, que está parado desde o incêndio de 2013. “Estamos trabalhando principalmente para que, no aniversário da cidade (26 de março), possa haver a reabjura do Mercado Público, ainda que parcial, dependente de outras obras” disse Vanuzzi.

Quanto à Orla do Guaíba, as primeiras melhorias serão feitas em um trecho de 300 metros que fica bem em frente ao empreendimento, localizado na esquina da Av. Diário de Notícias com a Av. Icaraí.

Vanuzzi acredita que os impactos do projeto serão positivos para Porto Alegre: “O empreendimento está localizado em um vazio urbano da cidade, que não é nem Zona Sul, nem Centro. Estamos inaugurando um bairro novo, vinculado à Orla, marca registrada da cidade”.

Área que receberia prédio em permuta ao Jockey Club terá escola particular