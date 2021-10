Brasil, Argentina e Uruguai analisam novos modelos logísticos

A proposta de novos modelos logísticos para o Rio Grande do Sul e para o Brasil vai ser abordada hoje, às 14h, no encontro A Logística Disruptiva - Caminho para o desenvolvimento. A atividade é uma realização da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura (Câmaralog), da Câmara Empresarial Argentino Brasileira do Rio Grande do Sul (Ceab-RS), da Câmara Brasil-Uruguai, e conta com o apoio da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) e da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

O evento terá a palestra de Paulo Menzel, autoridade internacional em logística e presidente da Câmaralog. O presidente da Câmara Empresarial Argentino Brasileira do Rio Grande do Sul (Ceab-RS), Pedro Calazans, explica que o evento é direcionado a empresários e serve como um bom momento para debater e ampliar pautas importantes sobre o assunto. Calazans explica que o modelo desta atividade é dividido, sendo uma parte com uma palestra de 30 minutos e a outra, com 20 minutos, destinado às perguntas dos participantes.

Entre os assuntos que são alvo de questionamentos estão: problemas com estradas sucateadas, as longas distâncias existentes no Brasil; as logísticas desenvolvidas atualmente por via marítima, além de debates sobre o sistema ferroviário adequado. O presidente da Ceab-RS também destaca, por exemplo, países como o Paraguai, que tem apresentado bom resultado em seu transporte de navios via cabotagem.

De acordo com Calazans, são muitos os temas envolvidos e um dos desafios está relacionado a custos. O dirigente cita, neste caso, os custos marítimos que afetam diretamente sobre os transportes de cargas, passando até para assuntos que envolvem pontos em comum para que ocorra a integração nacional e internacional, entre eles, a adoção de modais eficientes entre países como Argentina e Uruguai. De acordo com Menzel, palestrante do encontro, a sociedade civil e também as instituições organizadas devem assumir uma posição mais propositiva em relação a este tema e não ficar tão reativa, ou seja, não pode ficar esperando pelos governos. O especialista diz que quando se fala em logística e infraestrutura, há um senso comum de que o Brasil está muito atrasado neste campo.

O evento será transmitido pela plataforma Teams, pelo link: https://bityli.com/mta8N1.