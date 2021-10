AECID financia com R$ 1,3 milhão elaboração de projeto da avenida Farrapos

A Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional (AECID) irá financiar, com R$ 1,3 milhão (cerca de 230 mil euros) a elaboração de um plano para revitalização da avenida Farrapos. O acordo ocorreu durante agenda do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, com executivos da agência em Madri, na Espanha.

Os recursos, a fundo perdido, serão repassados pela agência diretamente aos responsáveis pelo projeto, quando este for contratado. Melo espera que o novo plano inclua a remoção dos corredores do ônibus da avenida que corta boa parte do 4 Distrito. “Sou contra corredor central de ônibus. Ele ‘mata’ o comércio nas proximidades, divide a avenida. O que pretendemos fazer é faixa exclusiva de ônibus”, avisa.

Durante encontro, também foi firmado acordo para capacitar os servidores municipais para realizar, de forma on-line, o curso Laif City Life para elaboração e execução de projetos urbanísticos. Melo comentou ainda que há possibilidade de ampliar os investimentos no 4º Distrito.